Власти Италии пообещали согражданам снизить налоги

Понедельник, 25 Май 2020 Италия Италия

Власти Италии пообещали согражданам снизить налоги

Для более быстрого и эффективного преодоления последствий экономического кризиса власти Италии будут снижать налоги и упрощать систему налогообложения.

Об этом написала на своей странице в Facebook в понедельник, 25 мая, заместитель министра экономики и финансов Лаура Кастелли, пишет regnum.ru.

Такие меры действительно назрели, важно «снижать налоги и упрощать жизнь» предпринимателям и семьям, отметил в свою очередь министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

О каких именно налогах, сроках и уровне снижения идет речь, представители правительства не уточнили.

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