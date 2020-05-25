Власти Италии пообещали согражданам снизить налоги

Об этом написала на своей странице в Facebook в понедельник, 25 мая, заместитель министра экономики и финансов Лаура Кастелли, пишет regnum.ru.

Такие меры действительно назрели, важно «снижать налоги и упрощать жизнь» предпринимателям и семьям, отметил в свою очередь министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

О каких именно налогах, сроках и уровне снижения идет речь, представители правительства не уточнили.