Власти Италии предлагают направить безработных на сбор урожая

Четверг, 30 Апрель 2020 Италия Италия

Власти Италии предлагают направить безработных на сбор урожая

Получателям «пособия по гражданству» и иных социальных пособий для безработных в Италии нужно предлагать в том числе и работу по сбору урожая.

Об этом заявила в среду, 29 апреля, министр труда Нунция Катальфо.

«Пособие по гражданству» было введено в Италии в 2019 году: всем, чей доход составляет менее 780 евро в месяц (включая 280 евро целевых расходов на жилье), государство обязалось компенсировать разницу, предусмотрев возможность привлекать временно незанятых к общественным работам, пишет regnum.ru.

Ранее представители предприятий агропромышленного комплекса заявляли, что в 2020 году в Италии возникнет большая проблема с собираемостью урожая, поскольку условия общенационального карантина пока ограничивают в том числе и эту работу.

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