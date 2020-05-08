Власти Италии предлагают временно легализовать сборщиков урожая

Информация следует из черновика проекта правительственного декрета, передает Adnkronos в пятницу, 8 мая, пишет regnum.ru.

Нелегальных мигрантов предлагают «легализовать» либо на четыре месяца, либо до конца срока действия их будущих рабочих контрактов, это защитит их права и одновременно поможет экономике Италии преодолеть последствия кризиса, полагают авторы проекта.