Власти Италии продлят выплату пособий по гражданству до 2023 года

Об этом заявил во время своего выступления в парламенте в четверг, 6 февраля, премьер-министр Джузеппе Конте.

По его словам, за тот срок, который прошел с момента введения программы в действия (год с небольшим) невозможно оценить ее эффективность. При этом в правительстве готовы вносить в эту программу необходимые поправки, пишет regnum.ru.

Программа предусматривает, что все граждане Италии, чей доход менее 780 евро в месяц (включая 280 евро на оплату жилья), могут претендовать на получение «разницы» из бюджета страны. Пособие получает уже более миллиона человек.

Пособие по гражданству было утверждено по инициативе популистской партии «Движение 5 звезд», которое входит в составы двух последних коалиционных правительств. Другая реформа, утвержденная в 2019 году по инициативе коллег популистов по тогдашней коалиции, «Лиги» Маттео Сальвини — снижение пенсионного возраста — будет, по всей видимости, отменена.