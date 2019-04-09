Власти Италии пытаются получить контроль над золотом центробанка
Партия «Движения 5 звёзд» внесла в Парламент Италии законопроект, который предусматривает передачу прав на золотой запас размером 2 452 тонны от Банка Италии к населению.
Это позволит итальянским властям потратить золото на компенсацию дефицита бюджета вместо повышения НДС в 2020 году, пишет saminvestor.ru.
Банк Италии считает, что подобные действия являются попыткой подорвать его независимость.
Как заявил глава итальянского банковского регулятора Иньяцио Виско, «золото является частью активов Банка Италии и не может быть использовано для денежного финансирования казначейства».
Активно противостоит идее итальянских властей и Европейский Центробанк (ЕЦБ). Председатель европейского банковского регулятора Марио Драги заявил, что любые операции с золотовалютными резервами должны быть одобрены ЕЦБ.