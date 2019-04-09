Власти Италии пытаются получить контроль над золотом центробанка

Вторник, 09 Апрель 2019 Италия Италия

Власти Италии пытаются получить контроль над золотом центробанка

Партия «Движения 5 звёзд» внесла в Парламент Италии законопроект, который предусматривает передачу прав на золотой запас размером 2 452 тонны от Банка Италии к населению.

Это позволит итальянским властям потратить золото на компенсацию дефицита бюджета вместо повышения НДС в 2020 году, пишет saminvestor.ru.

Банк Италии считает, что подобные действия являются попыткой подорвать его независимость.

Как заявил глава итальянского банковского регулятора Иньяцио Виско, «золото является частью активов Банка Италии и не может быть использовано для денежного финансирования казначейства».

Активно противостоит идее итальянских властей и Европейский Центробанк (ЕЦБ). Председатель европейского банковского регулятора Марио Драги заявил, что любые операции с золотовалютными резервами должны быть одобрены ЕЦБ.

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