Власти Италии пытаются получить контроль над золотом центробанка

Это позволит итальянским властям потратить золото на компенсацию дефицита бюджета вместо повышения НДС в 2020 году, пишет saminvestor.ru.

Банк Италии считает, что подобные действия являются попыткой подорвать его независимость.

Как заявил глава итальянского банковского регулятора Иньяцио Виско, «золото является частью активов Банка Италии и не может быть использовано для денежного финансирования казначейства».

Активно противостоит идее итальянских властей и Европейский Центробанк (ЕЦБ). Председатель европейского банковского регулятора Марио Драги заявил, что любые операции с золотовалютными резервами должны быть одобрены ЕЦБ.