Власти Италии раздадут гражданам 400 тысяч медицинских масок

Среда, 04 Март 2020 Италия Италия

Власти Италии раздадут гражданам 400 тысяч медицинских масок

Власти Италии в ближайшее время раздадут гражданам 400 тысяч медицинских масок.

Об этом сообщили в национальной службе гражданской обороны во вторник, 3 марта.

Маски будут переданы в первую очередь в северные регионы страны, в которых было выявлено наибольшее количество случаев коронавируса, пишет regnum.ru.

По данным властей страны на вечер вторника, 3 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек (на 27 больше, чем днём ранее). 160 человек выздоровели. Общее число заболевших — 2263 человека.

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