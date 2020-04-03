Власти Италии раздадут оставшимся без средств по тысяче евро

Об этом заявила в пятницу, 3 апреля, министр труда Нунция Катальфо.

Власти намерены перечислить им так называемое «чрезвычайное пособие», вопрос согласовывается правительством, сумма расходов составит около 3 млрд евро, добавила она.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов, пишет regnum.ru.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

По данным на 2 апреля, в Италии умерли 13 915 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 760. Выздоровели 18 278 человек, за день этот показатель увеличился на 1431. Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 2477 (днем ранее — на 2937), без учета выздоровевших и погибших этот показатель составляет 83 049 (с учетом выздоровевших и погибших — 115 242).