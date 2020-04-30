Власти Италии разрешили гражданам ходить в гости к друзьям

Четверг, 30 Апрель 2020 Италия Италия

Власти Италии разрешили гражданам ходить в гости к друзьям

С 4 мая в Италии начнется «вторая фаза» общенационального карантина, будет разрешено «посещение близких».

В эту категорию могут входить не только родственники, но и близкие друзья, заявил в эфире Rai1 в среду, 29 апреля, заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери, пишет regnum.ru.

При этом, по словам Силери, посещать следует лишь действительно близких друзей, проявляя «здравый смысл» и не нарушая самоизоляции без явной надобности.

26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщая о новых правилах общенационального карантина в ходе второй фазы, заявил о возможности «посещать родственников». Днем позже в ответ на комментарии наблюдателей и СМИ в правительстве страны уточнили, что к родственникам могут быть приравнены также женихи и невесты.

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