Власти Италии разрешили высадку 47 мигрантам с судна НПО

Власти Италии дали разрешение на заход в порт судну неправительственной организации Sea Watch 3 и высадку 47 мигрантов, находящихся на его борту. Как сообщает в среду новостной канал Rai News 24, судно, около недели простоявшее перед городом Сиракузы у южного берега острова Сицилия в ожидании разрешения, перенаправлено в другой сицилийский порт - города Катания, где будет осуществлена высадка.

Италия примет лишь несколько человек, а высадка всей группы, которая была спасена 19 января в Средиземноморье, стала возможна благодаря достигнутому соглашению с шестью странами. Франция, Германия, Португалия, Румыния, Мальта и Люксембург дали согласие на прием мигрантов. Только при соблюдении этого условия Рим снял запрет на заход судна. Итальянское правительство настаивало на приеме мигрантов в Нидерландах, под флагом которых ходит судно Sea Watch, пишет ТАСС.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил требование экипажа Sea Watch о немедленной высадке мигрантов в Италии, хотя постановил оказать всю помощь находящимся на борту и обеспечить соблюдение прав человека, особенно несовершеннолетних. Итальянское правительство в свою очередь уличало НПО в несанкционированных действиях. Как заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, ситуация с Sea Watch в очередной раз продемонстрировала, что Европа не способна дать "скоординированный, солидарный, комплексный ответ на миграционную проблему", несмотря на все договоренности, достигнутые в Брюсселе.

Рим давно добивается пересмотра Дублинских соглашений, согласно которым ответственность за прием прибывающих мигрантов, их идентификацию и оценку статуса ложится на страну прибытия. Италия наряду с Грецией и Испанией оказались этими странами прибытия, даже не являясь конечным желанным пунктом назначения для мигрантов. Пришедшее в июне правительство в составе партий "Лига" и "Движение "5 звезд" поставило своей целью перекрыть незаконный поток мигрантов по морю. В частности, глава МВД и вице-премьер Маттео Сальвини постановил закрыть порты для приема судов со спасенными мигрантами на борту, и ситуация с Sea Watch не первая такого рода.