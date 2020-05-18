Власти Италии с 3 июня разрешат передвижения внутри страны и за границу

Понедельник, 18 Май 2020 Италия Италия

Власти Италии с 3 июня разрешат передвижения внутри страны и за границу

Запрет на посещение Италии и поездки между её регионами, введённый из-за распространения коронавируса, будет снят с 3 июня.

Об этом по итогам прошедшего 15 мая заседания сообщает пресс-служба правительства Италии.

Утверждается, что правительство будет ограничивать поездки между регионами и пересечение границы страны только при возникновении высокого риска заражения коронавирусом. Это может быть или ситуация в конкретном районе страны, или прибытие из стран со сложной эпидемиологической ситуацией, пишет regnum.ru.

С 18 мая также будет снято ограничение на передвижение жителей в пределах одного региона. При этом, власти оставляют за собой право, в случае обострения эпидемиологической ситуации, возобновить действие ограничительных мер.

Напомним, последний самолёт с российскими военнослужащими, оказывавшими помощь Италии в борьбе с пандемией нового коронавируса, вернулся в Россию 15 мая.

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