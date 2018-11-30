Власти Италии ужесточили миграционное законодательство

Пятница, 30 Ноябрь 2018 Италия Италия

Власти Италии ужесточили миграционное законодательство

Министр внутренних дел Сальвини назвал этот день «знаменательным».

Парламент Италии принял закон об ужесточении миграционной политики. После положительного голосования в сенате инициативу поддержали и в палате депутатов, пишет немецкое издание Spiegel.

29 ноября 396 депутатов проголосовали за ужесточение правил миграции, 99 — против. 14 человек воздержались.
Новые правила облегчат процедуру депортации мигрантов; в первую очередь лиц, признанных опасными. Уже получившие гражданство Италии лица, в случае осуждения по обвинению в терроризме лишатся его. Изменяется порядок распределения просителей убежища по местам проживания. Значительно сократится число выдаваемых видов на жительство в Италии, пишет regnum.ru.

Также теперь расширяются возможности правоохранительных сил применять пистолеты-электрошокеры к мигрантам; будет облегчено освобождение занятых мигрантами зданий.

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