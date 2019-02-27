Власти Италии вернут обманутым вкладчикам деньги

Среда, 27 Февраль 2019 Италия Италия

Власти Италии вернут обманутым вкладчикам деньги

Европейские власти критикуют Италию за этот проект.

Министры правительства Италии согласовали текст декрета о мерах поддержки обманутых вкладчиков, передает Sky Tg 24 в среду, 27 февраля.

Общий бюджет этой программы составит 1,5 млрд евро, средства будут выделяться в течение трех лет (по 500 млн евро в год). Общее количество обманутых вкладчиков в Италии оценивается в 300 тысяч человек.

Распространяться программа будет на тех, чей вклад составлял до 100 тыс. евро. Предполагается компенсировать до 30% потерянных средств владельцам акций и до 95% средств владельцам субординированных (подчиненных) облигаций.

Также получить потерянные средства смогут неправительственные организации и микропредприятия (штат сотрудников — не более 10 человек, оборот — не более 2 млн евро в год). Очередность поддержки будет определяться финансовым состоянием того или иного обманутого вкладчика, пишет regnum.ru.

Власти ЕС ранее раскритиковали правительство Италии за этот проект, не соответствующий нормам ЕС. Вице-премьер по экономике и лидер одной из правящих партий Луиджи Ди Майо заявил, что в Риме не собираются прислушиваться к рекомендациям Брюсселя по этому вопросу.

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