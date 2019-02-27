Власти Италии вернут обманутым вкладчикам деньги

Министры правительства Италии согласовали текст декрета о мерах поддержки обманутых вкладчиков, передает Sky Tg 24 в среду, 27 февраля.

Общий бюджет этой программы составит 1,5 млрд евро, средства будут выделяться в течение трех лет (по 500 млн евро в год). Общее количество обманутых вкладчиков в Италии оценивается в 300 тысяч человек.

Распространяться программа будет на тех, чей вклад составлял до 100 тыс. евро. Предполагается компенсировать до 30% потерянных средств владельцам акций и до 95% средств владельцам субординированных (подчиненных) облигаций.

Также получить потерянные средства смогут неправительственные организации и микропредприятия (штат сотрудников — не более 10 человек, оборот — не более 2 млн евро в год). Очередность поддержки будет определяться финансовым состоянием того или иного обманутого вкладчика, пишет regnum.ru.

Власти ЕС ранее раскритиковали правительство Италии за этот проект, не соответствующий нормам ЕС. Вице-премьер по экономике и лидер одной из правящих партий Луиджи Ди Майо заявил, что в Риме не собираются прислушиваться к рекомендациям Брюсселя по этому вопросу.