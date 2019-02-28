Власти Италии вложат 11 млрд евро в защиту земель

Власти Италии в 2019 году вложат 3 млрд евро в проект «Защити Италию», целью которого будет борьба с разрушением земель, заявил на пресс-конференции в Риме в среду, 27 февраля, премьер-министр Джузеппе Конте.

Общий объем финансирования программы в ближайшие три года составит 10,8 млрд евро, пишет regnum.ru.

Италия — «хрупкая» страна, ее земле нужна «терапия», ее территорию нужно защищать и оберегать, сказал Конте. 3 млрд евро в 2019 году будут целевым образом направлены на борьбу с «гидрогеологической разрухой», отметил также премьер-министр.