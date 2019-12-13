Власти Италии выделят 150 млн евро предприятиям

Пятница, 13 Декабрь 2019 Италия Италия

Власти Италии выделят 150 млн евро предприятиям

В проект бюджета Италии на 2020 год12 декабря, внесена поправка, предполагающая выделение в течение двух лет 150 млн евро для предприятий, находящихся в кризисе.

Треть этой суммы предполагается выделить в 2020 году, еще 100 млн евро — в 2021 году, пишет regnum.ru.

Основным получателем этих средств может стать крупнейшее металлургическое предприятие страны — завод в Таранто, где вследствие решений собственника (Arcelor Mittal) есть серьезная угроза массовых увольнений и остановки производства.

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