Власти Италии выделят 716 млн евро на поддержку экспорта

Среда, 04 Март 2020 Италия Италия

Власти Италии выделят 716 млн евро на поддержку экспорта

Власти Италии выделят 716 млн евро на поддержку экспорта товаров и услуг, полностью произведенных на территории страны.

Об этом сообщил во вторник, 3 марта, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Власти страны ранее уже заявили о вероятных многомиллиардных убытках из-за последствий коронавируса — в первую очередь проблема затронет туризм и экспорт итальянской продукции, пишет regnum.ru.

Никакой реальной опасности в произведенных в Италии товарах не существует, подчеркнул Ди Майо.

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