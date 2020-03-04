Власти Италии выделят 716 млн евро на поддержку экспорта
Власти Италии выделят 716 млн евро на поддержку экспорта товаров и услуг, полностью произведенных на территории страны.
Об этом сообщил во вторник, 3 марта, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
Власти страны ранее уже заявили о вероятных многомиллиардных убытках из-за последствий коронавируса — в первую очередь проблема затронет туризм и экспорт итальянской продукции, пишет regnum.ru.
Никакой реальной опасности в произведенных в Италии товарах не существует, подчеркнул Ди Майо.