Власти Италии выделят 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Пятница, 06 Март 2020 Италия Италия

Власти Италии выделят 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Правительство Италии увеличило с 3,6 до 7,5 млрд евро объем расходов на минимизацию последствий распространения коронавируса.

Об этом заявил в четверг, 5 марта, премьер-министр Джузеппе Конте.

Эти средства будут должны будут в разных формах поддержать «семьи и предприятия», отметил он.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днём ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших — 3296 человек, пишет regnum.ru.

Власти приостановили работу всех школ и вузов, запретили проведение митингов и рекомендовали гражданам снизить «социальную активность». Прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут в первую очередь отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.

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