Власти Италии выселили сотни беженцев

Пятница, 25 Январь 2019 Италия Италия

Власти Италии выселили сотни беженцев

Итальянское правительство выселило более 500 человек из второго по величине центра беженцев в Италии, Кастельнуово-ди-Порта.

Отмечается, что это событие произошло после недавнего принятия закона об иммиграции, получившего название «Указ Сальвини» — по имени итальянского министра внутренних дел Маттео Сальвини.

Сальвини заявил, что центр стал убежищем для торговли наркотиками и преступности. Он пообещал, что высланные мигранты будут отправлены в другие «красивые места».

«Проблемы Италии связаны не с мигрантами, а с широко распространенными местными проблемами, с которыми мы сталкиваемся каждый день: безработица, коррупция, мафия, уклонение от уплаты налогов…» — сказал мэр Риккардо Траваглини.

По данным издания, переезд в другие районы страны неизбежно нарушит жизнь лиц, некоторые из которых прожили в Кастельнуово-ди-Порта более года. Дети будут вынуждены прервать учебу, а взрослые, которые работали в центре в качестве преподавателей языка или психологов, потеряют работу, пишет gazeta.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья