Власти Италии займут государственной авиакомпании ещё 450 млн евро

Вторник, 03 Декабрь 2019 Италия Италия

Власти Италии займут государственной авиакомпании ещё 450 млн евро

В ближайшее время правительство Италии выделит авиакомпании «Алиталия» ещё 450 млн евро в кредит.

Как сообщалось ранее, власти Италии рассматривают два варианта решения проблемы государственной авиакомпании, находящейся в предбанкротном состоянии, убытки которой составляют около 1 млн евро в день.

Один вариант — формирование консорциума инвесторов, однако реализовать это не удается уже больше года. Второй метод — направление комиссаров с особыми полномочиями для нормализации ситуации и дальнейшей продажи части акций, пишет regnum.ru.

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