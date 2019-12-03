Власти Италии займут государственной авиакомпании ещё 450 млн евро

Как сообщалось ранее, власти Италии рассматривают два варианта решения проблемы государственной авиакомпании, находящейся в предбанкротном состоянии, убытки которой составляют около 1 млн евро в день.

Один вариант — формирование консорциума инвесторов, однако реализовать это не удается уже больше года. Второй метод — направление комиссаров с особыми полномочиями для нормализации ситуации и дальнейшей продажи части акций, пишет regnum.ru.