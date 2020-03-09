Власти Италии «закрыли» Ломбардию

Об этом 8 марта он сообщил на свой странице в социальной сети Twitter.

Согласно документу, полностью ограничены для въезда и выезда 26 итальянских провинций, в том числе полностью для сообщения закрыта Ломбардия (с 12-ю провинциями), административным центром которой является Милан, а также ещё 14 других провинций, таких как Парма, Пьяченца, Римини, Модена, Новара и другие области Италии, пишет regnum.ru.

Отмечается, что ограничение будет действовать с 8 марта по 3 апреля. Однако, в случае чрезвычайной ситуации может быть предоставлено разрешение на въезд и выезд из областей, где наблюдается вспышка коронавирусной инфекции.

Кроме этого, Конте подчеркнул, что особенному риску заражения коронавирусом подвергаются пожилые люди.

«Мы должны защищать своё здоровье и здоровье наших близких, родителей и в первую очередь — наших бабушек и дедушек», — цитирует итальянская газета La Repubblica премьер-министра страны.