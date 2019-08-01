Власти Италии запретили открывать McDonald’s у входа в термы Каракаллы

Четверг, 01 Август 2019 Италия Италия

Власти Италии запретили открывать McDonald’s у входа в термы Каракаллы

Министерство культуры Италии отменило разрешение об открытии ресторана McDonald’s в термах Каракаллы.

Разрешение было ранее предоставлено компании местными властями.

По данному вопросу возникла широкая дискуссия, представители муниципальных и городских властей долгое время обменивались заявлениями о том, кто из них отвечает за этот вопрос и есть ли прямой запрет на размещение заведений общественного питания в этой части центра Рима, пишет regnum.ru.

Заведение предполагалось разместить в нескольких метрах от входа в термы, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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