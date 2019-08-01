Власти Италии запретили открывать McDonald’s у входа в термы Каракаллы
Министерство культуры Италии отменило разрешение об открытии ресторана McDonald’s в термах Каракаллы.
Разрешение было ранее предоставлено компании местными властями.
По данному вопросу возникла широкая дискуссия, представители муниципальных и городских властей долгое время обменивались заявлениями о том, кто из них отвечает за этот вопрос и есть ли прямой запрет на размещение заведений общественного питания в этой части центра Рима, пишет regnum.ru.
Заведение предполагалось разместить в нескольких метрах от входа в термы, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.