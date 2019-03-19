Власти Италии запретили заход судна с мигрантами на борту

Сторожевые катера финансовой гвардии и береговой охраны Италии остановили во вторник близ итальянского острова Лампедуза судно Mare Ionio, которое накануне спасло у берегов Ливии 49 мигрантов, терпевших бедствие в Средиземном море, сообщил журналистам представитель НПО Mediterranea Saving Humans Лука Казарини.

Принадлежащее Mediterranea судно Mare Ionio ходит под итальянским флагом и занимается операциями по спасению беженцев в Средиземном море. В понедельник в 42 морских милях от ливийского побережья оно подняло на борт 49 мигрантов, в том числе 12 несовершеннолетних, которые находились на резиновой лодке, терпевшей бедствие. По словам Казарини, экипаж судна немедленно проинформировал о происшедшем оперативный центр береговой охраны в Риме и запросил у итальянских властей возможность доставить беженцев в один из южных портов страны.

Однако затем Mare Ionio получило приказ от финансовой гвардии не входить в территориальные воды Италии. Тем не менее, этот приказ был нарушен, и во вторник утром итальянское судно подошло к Лампедузе. В полутора милях от порта к Mare Ionio приблизились сторожевые катера финансовой гвардии и береговой охраны, которые отдали капитану приказ встать на якорь. В настоящее время сотрудники финансовой гвардии находятся на борту Mare Ionio и проводят там инспекцию, пишет РИА Новости.

Примечательно, что глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини, узнав в понедельник о спасении мигрантов в Средиземном море, написал минувшей ночью в Twitter: "Порты были и остаются ЗАКРЫТЫ". Во вторник, выступая в эфире итальянского новостного телеканала SkyTg24, известный политик подчеркнул, что мигрантам может быть оказана помощь, "их могут лечить, одеть, накормить, но с моего разрешения они не ступят на итальянскую землю". Практически одновременно с этим мэр Лампедузы Сальваторе Мартелло заявил журналистам, что порт его города открыт для спасенных беженцев.