Власти Венеции запретят круизным лайнерам заходить в город

Вторник, 12 Ноябрь 2019 Италия Италия

Власти Венеции запретят круизным лайнерам заходить в город

Власти Венеции планируют запретить крупным круизным судам заходить в исторический центр с апреля 2020 года.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Паола Де Микели подчеркнула, что это непростое решение, но его необходимо принять, учитывая экологические и экономические факторы.

По ее словам, сначала речь пойдет о временных мерах, а окончательные будут приняты позже, после оценки всех последствий.

В августе Венеция уже ограничила количество круизных лайнеров, которым разрешен заход в исторический центр города. Это было сделано по просьбе местных жителей. Они жаловались, что улицы переполнены туристами, а огромные корабли портят вид достопримечательностей и загрязняют лагуну, пишет РИА Новости.

Однако туризм — основной источник дохода бюджета города, который ежегодно посещают 30 миллионов гостей и более 600 круизных судов, пишет издание. Поэтому решение долгое время откладывалось.

В июне этого года пять человек пострадали при столкновении лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка. Инцидент вызвал очередные протесты против судов и призывы жителей запретить их.

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