Вложения в Италию стали рискованнее, чем в Грецию

Capital Economics прогнозирует, что доходность 10-летних бумаг Греции, которые в течение большей части этого десятилетия были для многих инвесторов активом, которого лучше избегать, к концу 2019 г. будет ниже ставки по аналогичным итальянским облигациям.

Это является одним из индикаторов того, что они могут стать более безопасным объектом для вложений. Такая оценка связана с продолжающимися трениями между Италией и Европейским союзом по поводу бюджета, которые нервируют инвесторов, а также с улучшением бюджетных перспектив Греции, пишет Bloomberg.

"Облигации Италии менее устойчивы, чем греческие, - говорит Симона Гамбарини, экономист Capital Economics. - Если динамика экономического роста в Италии ухудшится, опасения по поводу устойчивости ее долга, скорее всего, усилятся, подталкивая доходности вверх, в то время как в Греции ставки, скорее всего, останутся незатронутыми", пишет vestifinance.ru.

Греческие облигации подорожали в этом году, а их доходность упала до рекордного минимума на фоне интереса инвесторов к рисковым бумагам, вызванного снижением отдачи от защитных активов. Ралли получило дополнительный импульс после европейских выборов в прошлом месяце, результаты которых побудили премьер-министра Алексиса Ципраса назначить досрочные выборы в стране на 7 июля, что открывает возможность для прихода к власти более дружественного к рынкам правительства.

Италия, напротив, осталась в стороне от глобального ралли облигаций. Возобновившиеся опасения, что дефицит бюджета страны превысит 3%-й лимит ЕС в следующем году, способствовали сохранению значительного спреда доходности к бондам Германии с момента вспышки напряженности осенью 2018 г.

Кроме того, трения между двумя партнерами по коалиции - партиями "Движение пяти звезд" и "Лига" - грозят привести к развалу правительства. "В настоящее время политические риски Италии явно выше, поэтому спреды могут сузиться еще больше", - сказал главный стратег Nordea Bank Ян фон Герих о разнице в доходности облигаций Италии и Греции.