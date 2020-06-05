Во Флоренции после карантина открылась галерея Уффици

Знаменитая галерея Уффици возобновила прием посетителей после более чем двухмесячного карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Первых посетителей, заранее забронировавших билет, лично встречал директор галереи Айке Шмидт, передает корреспондент ТАСС.

По поводу открытия, которое, по слова мэра Флоренции Дарио Нарделлы, крайне символично для города, дирекция устроила пресс-конференцию, разумеется, соблюдая все меры предосторожности. Шмидт напомнил, что за последнее столетие галерея Уффици, в основу экспозиции которой легла коллекция тосканских герцогов Медичи, закрывалась всего несколько раз. «Это случилось во время Второй Мировой войны, в 1966 году после сильнейшего наводнения и в 1993 году после взрыва, устроенного мафией. Каждый раз музей возвращался еще более прекрасным. Наша галерея - символ города, который восстает после тяжелого периода», - сказал Шмидт.

В первый день в музее побывали чуть менее 400 человек. Всего предусмотрено одновременное присутствие не более 450 посетителей. Это половина от обычной вместимости. Перед главными шедеврами - полотнами Рафаэля, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Липпи - нанесена специальная разметка, которая указывает на необходимое безопасное расстояние между зрителями. Как отметил директор, сейчас у людей есть уникальная возможность полюбоваться на произведения искусств без привычной толпы и в тишине.

По будням галерея будет работать только во второй половине дня, в субботу и воскресенье - весь день. Уже раньше открылись Палаццо Питти со своей прославленной Палатинской галереей и сады Боболи, которые входят в комплекс Уффици.