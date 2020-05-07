Военные из РФ провели дезинфекцию еще на пяти объектах в Италии

Четверг, 07 Май 2020 Италия Италия

Военные из РФ провели дезинфекцию еще на пяти объектах в Италии

Еще пять пансионатов в трех итальянских городах - Сареззо Конкесио, Вила Каргина, Нове - в провинции Брешиа были совместно продезинфицированы специалистами РФ и Италии.

Персонал учреждений встретил военнослужащих плакатами со словами благодарности и аплодисментами, пишет regnum.ru.

6 мая стало известно, что российские военные медики помогли вылечить 75 пациентов с заболеванием COVID-19 в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо.

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