Вокальный ансамбль «Te Deum» в РЦНК

Творческой задачей «Te Deum» является исполнение шедевров русской хоровой духовной и классической музыки, русских народных песен, западно-европейской хоровой классики.

Коллектив предлагает слушателю познакомиться с культурными особенности русской вокально-хоровой школы, представленной произведениями композиторов-классиков хорового пения, такими как Д.Бортнянский, М.Березовский, А.Ведель, С.Дегтярев, А.Львов, А.Архангельский, П.Чесноков, С.Рахманинов. Произведения этих авторов составляют первооснову репертуара.

Несмотря на юный возраст самого коллектива, входящие в его состав вокалисты имеют большой опыт концертной деятельности, в том числе как самостоятельные солисты. В составе ансамбля – выпускники Российской Академии музыки им.Гнесиных, Государственной Академии Культуры им.Ордена Трудового Красного Знамени, консерватории Санта-Чечилия (Рим), Папского института духовной музыки (Ватикан).

Художественный руководитель ансамбля Игорь Пучкин имеет стаж хоровой деятельности в России свыше 30 лет. C 1989 по 2007 гг. – солист ансамбля «Хор Московского Патриархата (Древнерусский Распев)» под управлением А.Гринденко. С 1984 по 1988 гг. – солист, хормейстер в ансамблях «Русский партес» и «Виват» под управлением И.Журавленко, солист в ансамбле «Кант» под управлением И.Аршавской.

Вход свободный при наличии мест в зале.

Обращаем ваше внимание, что в 19:15 двери в РЦНК закроются и попасть на презентацию будет нельзя.