Вооруженная самооборона в Италии будет легализована в феврале

Пятница, 18 Январь 2019 Италия Италия

Вооруженная самооборона в Италии будет легализована в феврале

Маттео Сальвини отметил, что «ремесло грабителя станет немного более рискованным».

Поправки в законы, легализующие вооруженную самооборону в границах собственного дома, будут рассмотрены и утверждены парламентом Италии в феврале 2019 года, заявил в пятницу, 18 января, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини, передает regnum.ru.

«Священное право граждан на самооборону будет признано законом. Ремесло грабителя станет немного более сложным и рискованным», — сказал Сальвини.

Ранее министр сообщал, что в нижней палате парламента, где законопроект еще не рассматривался (сенатом и правительством он утвержден), соответствующая договоренность с коллегами по коалиции из «Движения 5 звезд» уже достигнута.

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