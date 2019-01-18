Вооруженная самооборона в Италии будет легализована в феврале

Поправки в законы, легализующие вооруженную самооборону в границах собственного дома, будут рассмотрены и утверждены парламентом Италии в феврале 2019 года, заявил в пятницу, 18 января, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини, передает regnum.ru.

«Священное право граждан на самооборону будет признано законом. Ремесло грабителя станет немного более сложным и рискованным», — сказал Сальвини.

Ранее министр сообщал, что в нижней палате парламента, где законопроект еще не рассматривался (сенатом и правительством он утвержден), соответствующая договоренность с коллегами по коалиции из «Движения 5 звезд» уже достигнута.