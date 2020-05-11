Восемь тысяч граждан Италии до сих пор не вернулись в страну

Понедельник, 11 Май 2020 Италия Италия

Восемь тысяч граждан Италии до сих пор не вернулись в страну

8000 граждан Италии по-прежнему находятся за рубежом и не могут вернуться в страну.

Цена на коммерческие вывозные рейсы, в частности, из Южной Америки, колеблется от 2 до 9 тысяч евро за билет, не все граждане могут себе это позволить, посольства же во многих случаев не оказывают никакой помощи, сказано в публикации.

В марте-апреле власти ЕС выделяли средства на возвращение граждан стран-членов Евросоюза домой, но этой программой в силу неясных причин сумели воспользоваться лишь 1133 гражданина Италии (к примеру, по той же программе граждан Германии было вывезено 32 280), пишет regnum.ru.

Регулярное сообщение между Италией и другими странами было прервано из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)