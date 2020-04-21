Впервые за время эпидемии в Италии аппаратов ИВЛ хватает на всех

Об этом заявил журналистам во вторник, 21 апреля, комиссар по вопросам противодействия распространению коронавируса Доменико Аркури, пишет regnum.ru.

По данным за 19 апреля, пригодных для оказания помощи заражённым аппаратов — 2659, пациентов в отделениях интенсивной терапии — 2573. Статистика показывает, что распространение вируса в Италии замедляется, добавил комиссар.