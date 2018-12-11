Врачей обвинили в смерти игрока сборной Италии

Вторник, 11 Декабрь 2018 Италия Италия

Врачей обвинили в смерти игрока сборной Италии

Они отвечали за удостоверение готовности спортсменов к участию в соревнованиях.

Двум врачам будут предъявлены обвинения в совершении преступления по неосторожности в связи со смертью капитана футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 10 декабря.

В прокуратуре Флоренции сообщили, что оба подозреваемых работали в государственных учреждениях, отвечавших за удостоверение готовности спортсменов к участию в соревнованиях, пишет regnum.ru.

Давиде Астори умер в марте 2018 года, во сне, на 32-м году жизни. Вскрытие показало, что причиной смерти стала брадиаритмия — нарушение и замедление сердцебиения.

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