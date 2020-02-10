Врачи подтвердили первый случай коронавируса у уроженца Италии

29-летний гражданин, постоянно проживающий в США, находился в январе 2020 года в Ухане, откуда и был эвакуирован властями Италии вместе с еще 55 гражданами Италии, пишет regnum.ru.

В настоящее время он находится в одном из римских госпиталей. Врачи отмечают, что угрозы распространения болезни нет, потому что после возвращения из КНР гражданин сразу попал в карантин и практически не имел внешних контактов.