Все больше женщин среди лидеров итальянской мафии

Сегодня все чаще жены и матери становятся лидерами мафиозных кланов. В руководстве итальянской мафии появляется все больше женщин, а связи организованных преступных групп с зарубежными «партнерами» становятся все более активными, сообщили в специальном подразделении по борьбе с мафией МВД Италии, передает napoli1.com.

Кроме того, в МВД выразили озабоченность все более широким распространением «этнических мафий», хорошо организованных и связанных каждая со своей Родиной.

Упомянуты «выдающиеся предпринимательские способности» китайских мафиози. Специализацией выходцев из Румынии и постсоветских стран названа организация проституции и незаконного строительства. Албанские мафиози, по данным МВД, специализируются на грабежах, нигерийские — на эксплуатации собственных соотечественников. Основной бизнес выходцев из северной Африки — содействие незаконной миграции.