Все больше женщин среди лидеров итальянской мафии

Четверг, 14 Февраль 2019 Италия Италия

Все больше женщин среди лидеров итальянской мафии

Крестные отцы итальянской мафии уступают свое место лидеров крестным матерям.

Сегодня все чаще жены и матери становятся лидерами мафиозных кланов. В руководстве итальянской мафии появляется все больше женщин, а связи организованных преступных групп с зарубежными «партнерами» становятся все более активными, сообщили в специальном подразделении по борьбе с мафией МВД Италии, передает napoli1.com.

Кроме того, в МВД выразили озабоченность все более широким распространением «этнических мафий», хорошо организованных и связанных каждая со своей Родиной. 

Упомянуты «выдающиеся предпринимательские способности» китайских мафиози. Специализацией выходцев из Румынии и постсоветских стран названа организация проституции и незаконного строительства. Албанские мафиози, по данным МВД, специализируются на грабежах, нигерийские — на эксплуатации собственных соотечественников. Основной бизнес выходцев из северной Африки — содействие незаконной миграции.

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