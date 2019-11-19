Введение налогов на пластик и газировку в Италии оказалось под вопросом

Речь идет о налоге на пластиковые отходы, а также о сборе с производителей напитков с высоким содержанием сахара. Власти оправдывают свои действия заботой об экологии и здоровье, их оппоненты считают, что правительство движимо лишь желанием пополнить бюджет, пишет regnum.ru.

Поскольку против введения новых налогов выступают и оппозиционные правоцентристские партии, их введение оказалось под угрозой — у двух других, помимо партии Ренци, участников правящей коалиции, либералов и популистов, может не хватить голосов для принятия такого решения.