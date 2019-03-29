ВВП Италии в 2019 году вырастет лишь на 0,1%

Эксперты рейтингового агентства Standard & Poor’s пересмотрели в сторону снижения прогноз роста ВВП Италии, сообщает Rainews в четверг, 28 марта.

В декабре 2018 года эксперты агентства предполагали, что ВВП страны вырастет на 0,7%, новый прогноз — рост на 0,1%, пишет regnum.ru.

Пересмотрен в сторону понижения и прогноз о росте ВВП еврозоны: вместе 1,6% роста эксперты прогнозируют повышение на 1,1%.