ВВП Италии за год снизился на 0,1%

Пятница, 31 Май 2019 Италия Италия

ВВП Италии за год снизился на 0,1%

Снижение происходит впервые с 2013 года.

В первом квартале 2019 года ВВП Италии снизился на 0,1% в сравнении с показателями первого квартала 2018 года, сообщили в пятницу, 31 мая, в национальной службе статистики Istat.

Снижение уровня ВВП к показателям годичной давности происходит впервые с 2013 года, пишет regnum.ru.

В сравнении с предшествующим кварталом, то есть с четвертым кварталом 2018 года, ВВП вырос на 0,1%.

В правительстве Италии утверждают, что экономика страны уже прошла самую тяжелую стадию и в ближайшие месяцы будет расти.

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