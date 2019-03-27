Выставка «Русский след во Флоренции» пройдет в Италии

Среда, 27 Март 2019 Италия Италия

Выставка «Русский след во Флоренции» пройдет в Италии

На вилле Корсини в центре Флоренции с 16 по 19 мая пройдет выставка «Искусство ремесел во дворце».

В ней примут участие более ста итальянских и иностранных ремесленников.

Проект был основан 25 лет назад княгиней Корсини с целью сохранить и передать знания о великом итальянском и мировом ремесленном искусстве.

Тема выставки этого года – «Русский след во Флоренции» – призвана оценить важный вклад русской диаспоры в формирование истории и мультикультурной идентичности Флоренции, пишет euromag.ru.

Цель проекта – сбор средств на восстановление и сохранение выдающихся произведений искусства, свидетельствующих о крепкой культурной связи между Флоренцией и Россией.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья