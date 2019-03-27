Выставка «Русский след во Флоренции» пройдет в Италии
На вилле Корсини в центре Флоренции с 16 по 19 мая пройдет выставка «Искусство ремесел во дворце».
В ней примут участие более ста итальянских и иностранных ремесленников.
Проект был основан 25 лет назад княгиней Корсини с целью сохранить и передать знания о великом итальянском и мировом ремесленном искусстве.
Тема выставки этого года – «Русский след во Флоренции» – призвана оценить важный вклад русской диаспоры в формирование истории и мультикультурной идентичности Флоренции, пишет euromag.ru.
Цель проекта – сбор средств на восстановление и сохранение выдающихся произведений искусства, свидетельствующих о крепкой культурной связи между Флоренцией и Россией.