Январский выпуск Vogue Italia вышел без фотографий

Январский выпуск итальянской версии Vogue вышел с рисованными картинками вместо фотографий моделей в экзотических странах. По задумке издателей, инициатива сократит углеродный след от производства журнала

Первый номер за 2020 год одного из старейших модных журналов мира, итальянского Vogue, полностью состоит из рисованных иллюстраций. Это прецедент и для издания, и для индустрии моды в целом за весь период с момента изобретения фотографии, сообщает forbes.ru.

Издатели Vogue в Италии приняли такое решение, чтобы сократить негативное влияние компании на окружающую среду. Фотосессии с «живыми» моделями в экзотическом антураже требуют перемещения целой команды операторов, визажистов, ассистентов и другого персонала, что способствует росту углеродного следа, объяснил главный редактор издания Эмануэль Фарнети. «150 человек вовлечены. Около двадцати рейсов и дюжина поездок на поезде. 40 машин в режиме ожидания. 60 международных поставок. Свет работает не менее 10 часов без перерыва, частично питаясь от бензиновых генераторов. Пищевые отходы от предприятий общественного питания. Пластик для упаковки одежды. Электричество для подзарядки телефонов, камер ... » — перечислил он в своей колонке экологические последствия съемок.

Фарнети уточнил, что инициатива стала частью новой эко-ориентированной миссии Vogue, которая было сформулирована в конце 2019 года подписана редакторами всех 26 представительств Vogue в мире.

В январском выпуске Vogue представлены восемь полос с иллюстрациями, имитирующими экзотические фотосессии, а также ряд статей об одежде, произведенной из переработанного текстиля, обрезков старых вещей и подручных средств. Сэкономленные на фотосессиях деньги Фарнети планирует пожертвовать на восстановление культурного наследия Венеции, пострадавшей в результате сильного наводнения в ноябре 2019-го.

Индустрия моды становится все более «зеленой», констатировали опрошенные Bloomberg эксперты: клиенты люксовых брендов и потребители предметов роскоши, например, готовы платить больше за одежду, производители которой не эксплуатируют низкооплачиваемый человеческий труд и соответствуют принципам устойчивого развития.

В 2019 году консалтинговая компания McKinsey & Co. прогнозировала, что объем рынка мировой швейной промышленности вырастет на две трети к 2030 году. Это приведет к тому, что к 2050 году сфера будет производить четверть мирового углеродного следа, предупредили аналитики.