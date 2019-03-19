Явление в небе напугало жителей Италии

Жителей итальянского города Пескара напугало необычное облако, нависшее над Адриатическим морем в начале недели. После нескольких штормов угрожающее облако выросло в размерах и вплотную приблизилось к береговой линии прибрежного города. Очевидцы взволнованно обсуждали, чем грозит Пескаре грандиозное воздушное "цунами", пишет napoli1.com.

Природный феномен вызвал широкие споры в соцсетях, ясность наступила после вмешательства метеорологов, сообщает Lv.sputniknews.ru. Специалисты объяснили, что из-за штормов над побережьем сформировались так называемые шельфовые облака и особой угрозы человеку они не несут, хоть и выглядят достаточно зловеще.