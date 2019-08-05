Юг Италии покидает больше итальянцев, чем приезжает мигрантов

Понедельник, 05 Август 2019 Италия Италия

Юг Италии покидает больше итальянцев, чем приезжает мигрантов

Экспертное исследование Svimez показало, что за десяток лет из южных районов Италии мигрировало на север страны более двух миллионов итальянцев.

В Италии бьют тревогу по поводу стремительного сокращения численности населения южных регионов страны, что грозит опустением целых городов. По данным Ассоциации промышленного развития Юга (Svimez), пишет La Repubblica, в период с 2002 по 2017 годы, количество итальянцев, переселившихся в центральные и северные области страны, а также уехавших за границу, превысило два миллиона, сообщает napoli1.com. 

Только в 2017 году число таких эмигрантов составило почти 133 тысячи, причём 50,4 процента из них приходится на молодых людей, 33 процента которых имеют высшее образование. Сокращение местного население не компенсируется иммиграцией. В том же 2017 году количество иностранцев, официально зарегистрированных в качестве резидентов в южных областях, едва превысило 75 тысяч. Причину внутренней эмиграции Swimez видит в экономических трудностях, которые и в 2019 году на фоне «прогрессивного замедления итальянской экономики, обнажили территориальный разрыв, характеризующийся противоположными тенденциями в регионах, которые вновь обрушивают на Юг рецессию, из которой он слишком медленно выходил».

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