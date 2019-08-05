Юг Италии покидает больше итальянцев, чем приезжает мигрантов

В Италии бьют тревогу по поводу стремительного сокращения численности населения южных регионов страны, что грозит опустением целых городов. По данным Ассоциации промышленного развития Юга (Svimez), пишет La Repubblica, в период с 2002 по 2017 годы, количество итальянцев, переселившихся в центральные и северные области страны, а также уехавших за границу, превысило два миллиона, сообщает napoli1.com.

Только в 2017 году число таких эмигрантов составило почти 133 тысячи, причём 50,4 процента из них приходится на молодых людей, 33 процента которых имеют высшее образование. Сокращение местного население не компенсируется иммиграцией. В том же 2017 году количество иностранцев, официально зарегистрированных в качестве резидентов в южных областях, едва превысило 75 тысяч. Причину внутренней эмиграции Swimez видит в экономических трудностях, которые и в 2019 году на фоне «прогрессивного замедления итальянской экономики, обнажили территориальный разрыв, характеризующийся противоположными тенденциями в регионах, которые вновь обрушивают на Юг рецессию, из которой он слишком медленно выходил».