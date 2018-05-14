«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии

Понедельник, 14 Май 2018 Италия Италия

«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии

Футболисты туринского «Ювентуса» досрочно завоевали титул чемпиона Италии сезона-2017/18, сыграв на выезде вничью с «Ромой» в матче 37-го тура серии А.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Риме, завершилась со счетом 0:0. Римляне завершали игру в меньшинстве после удаления Раджи Наингголана на 68-й минуте.

В параллельном матче тура «Наполи» обыграл в гостях «Сампдорию» со счетом 2:0 благодаря голам Аркадиуша Милика (72) и Рауля Альбиоля (80), но лишился теоретических шансов догнать «Юве». Неаполитанцы (88 очков) за тур до конца чемпионата отстают от «Ювентуса» на 4 очка.

«Ювентус» стал чемпионом Италии в 34-й раз в своей истории и в седьмой раз подряд.

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