«Ювентус» установил рекорд чемпионата Италии

Во встрече 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем стадионе обыграл «Рому» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил хорват Марио Манджукич, пишет gazeta.ru.

На данный момент подопечные Массимилиано Аллегри занимают первую строчку в Серии А, оторвавшись от идущего вторым «Наполи» на 8 очков.

Ранее сообщалось, что Маркизио посетил матч «Ювентус» — «Рома».

Также сообщалось, что полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио сходил на матч 17-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Ромой».