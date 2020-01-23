«Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Рому»

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Ювентуса» голы забили форвард Криштиану Роналду (26-я минута), полузащитник Родриго Бентанкур (38-я) и защитник Леонардо Бонуччи (45-я).

Во втором тайме «Рома» отыграла один гол. После удара хавбека Дженгиза Ундера мяч попал в перекладину и отскочил в спину Джанлуиджи Буффону, после чего попал в сетку. Этот мяч был засчитан как автогол вратаря «Ювентуса», пишет regnum.ru.

Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии, в котором сыграет с победителем матча между «Миланом» и «Торино».