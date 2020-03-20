Южная Корея намерена эвакуировать своих граждан из Италии

Пятница, 20 Март 2020 Италия Италия

Южная Корея намерена эвакуировать своих граждан из Италии

Правительство Южной Кореи направит в Италию два чартерных самолёта для эвакуации граждан своей страны.

Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

По их словам, вернуться на родину желание изъявили более 570 человек, 421 из которых находятся в Милане, 150 — в Риме, пишет regnum.ru.

Точная дата эвакуации пока не известна. В настоящее время представители двух стран ведут консультации по дипломатическим каналам.

Отмечается, что это четвертый раз, когда правительство страны организует чартерный рейс для эвакуации граждан. Ранее, Южная Корея эвакуировала своих граждан из китайского Уханя, с круизного судна Diamond Princess, который находился на карантине в японском городе Йокогама, и иранского Тегерана.

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