Южная Корея приступила к эвакуации сограждан из Италии

Среда, 01 Апрель 2020 Италия Италия

Южная Корея приступила к эвакуации сограждан из Италии

31 марта в 20:00 по местному времени 309 граждан Южной Кореи вылетели чартерным рейсом компании Korean Air из Милана на родину.

Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи в Милане.

По их словам, на борту самолёта граждане, проживающие в Италии, студенты и представители компаний.

Перед регистрацией на посадку у всех пассажиров спросили о состоянии здоровья и измерили температуру, пишет regnum.ru.

Известно, что правительство Южной Кореи подготовило два чартерных рейса для эвакуации граждан из Италии. Второй чартерный самолёт с согражданами вылетит из Рима 1 апреля в 17:50 по местному времени и прибудет в международный аэропорт «Инчхон» 2 апреля в 16:00 по местному времени.

Отмечается, что по прибытию все пассажиры пройдут карантинный досмотр и тестирование и в зависимости от наличия или отсутствия симптомов будут помещены на двухнедельный карантин.

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