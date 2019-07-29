Южная Осетия попросила Италию о признании

По его словам, Южная Осетия призывает все европейские нации "стряхнуть с себя стереотипы и узы, навязанные из-за пределов Европы".

Мурджа пишет, что признание Южной Осетии будет означать возобновление традиции мирного сосуществования и объединение ради самоопределения и прав народов выбирать собственное будущее.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала, пишет РИА Новости.

Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство страны, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские власти не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.