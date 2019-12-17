За 10 лет Италию покинули 800 тысяч граждан

Вторник, 17 Декабрь 2019 Италия Италия

За 10 лет Италию покинули 800 тысяч граждан

За последние 10 лет Италию покинули 816 тысяч ее граждан.

Об этом сообщили в понедельник, 16 декабря, в национальной службе статистики Istat.

Около трех четвертей уехавших — граждане старше 25 лет, также около 75% этих граждан имеют как минимум законченное среднее образование, пишет regnum.ru.

Кроме того, продолжается процесс массового переезда граждан из южных регионов страны в более благополучные северные провинции, основной целью является поиск более высокооплачиваемой работы, отметили статистики.

Наиболее сложная ситуация с внешней и внутренней миграцией — в южных регионах Кампанья (Неаполь) и Сицилия.

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