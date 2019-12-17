За 10 лет Италию покинули 800 тысяч граждан

Об этом сообщили в понедельник, 16 декабря, в национальной службе статистики Istat.

Около трех четвертей уехавших — граждане старше 25 лет, также около 75% этих граждан имеют как минимум законченное среднее образование, пишет regnum.ru.

Кроме того, продолжается процесс массового переезда граждан из южных регионов страны в более благополучные северные провинции, основной целью является поиск более высокооплачиваемой работы, отметили статистики.

Наиболее сложная ситуация с внешней и внутренней миграцией — в южных регионах Кампанья (Неаполь) и Сицилия.