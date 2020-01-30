За 10 лет жители Италии сократили расходы на продукты на 15%

Четверг, 30 Январь 2020 Италия Италия

За 10 лет жители Италии сократили расходы на продукты на 15%

В период с 2009 по 2019 годы жители Италии сократили расходы на покупку продуктов питания на 15%-

Об этом передает Italia Oggi в среду, 29 января, со ссылкой на экспертное исследование Confali.

Средний ежемесячный уровень расходов на продукты сократился с 546 до 462 евро, пишет regnum.ru.

Это вполне согласуется с общим снижением расходов граждан страны — с 3028 евро в месяц в докризисном 2007 году до 2571 евро в месяц в 2018 году, отметили эксперты.

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