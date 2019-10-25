За 20 лет число разделяющих отходы в Италии выросло вдвое

Пятница, 25 Октябрь 2019 Италия Италия

За 20 лет число разделяющих отходы в Италии выросло вдвое

Пластиковые отходы отдельно от остальных собирает около 87% итальянских семей.

Об этом сообщили в национальной службе статистики Istat в четверг, 24 октября.

К 2017−2018 годам в сравнении с 1997—1998 годами этот показатель вырос более чем в два раза: тогда пластиковые отходы собирали отдельно около 39% граждан.

Выросли также и показатели по доле собираемых отдельно отходов из бумаги (с 47% до 86%) и стекла (с 52% до 89%), пишет regnum.ru.

По данным за 2017 год, в среднем в Италии годовой объем отходов, собранных раздельно, составил около 488 кг на одного жителя.

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