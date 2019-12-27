За два года поток мигрантов в Италию снизился в 10 раз – МВД

Пятница, 27 Декабрь 2019 Италия Италия

За два года поток мигрантов в Италию снизился в 10 раз – МВД

В 2019 году зарегистрированный МВД Италии поток нелегальных мигрантов снизился вдвое в сравнении с показателями 2018 года.

В 2019 году в страну прибыли около 11 400 мигрантов, в 2018 году — около 23 200.

В сравнении с данными 2017 года показатель снизился в десять раз — тогда в Италию прибыли почти 119 тысяч нелегальных мигрантов, пишет regnum.ru.

Главой МВД большую часть этого времени был лидер «Лиги» Маттео Сальвини, однако замедление притока нелегальных мигрантов началось и до его появления в правительстве — в начале 2018 года.

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