За два года поток мигрантов в Италию снизился в 10 раз – МВД

В 2019 году в страну прибыли около 11 400 мигрантов, в 2018 году — около 23 200.

В сравнении с данными 2017 года показатель снизился в десять раз — тогда в Италию прибыли почти 119 тысяч нелегальных мигрантов, пишет regnum.ru.

Главой МВД большую часть этого времени был лидер «Лиги» Маттео Сальвини, однако замедление притока нелегальных мигрантов началось и до его появления в правительстве — в начале 2018 года.