За год число рабочих мест в Италии увеличилось на 176 тысяч

Пятница, 24 Январь 2020 Италия Италия

За год число рабочих мест в Италии увеличилось на 176 тысяч

По данным за ноябрь 2019 года, за год число рабочих мест в Италии увеличилось на 176 тысяч.

Об этом сообщили в национальной службе социального обеспечения в четверг, 23 января.

Выросло и число постоянных рабочих контрактов (без указания продолжительности) — в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 190 тысяч, пишет regnum.ru.

Проблема временных рабочих контрактов широко распространена в Италии, по таким контрактам работают несколько миллионов человек. В 2018 году правительство популистов и «Лиги» утвердила так называемый «декрет о достоинстве», предполагающий бонусы для работодателей за найм по постоянному контракту и ограничительные меры — за найм по временным соглашениям.

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